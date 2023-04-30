Ağrı'daki Bintosun Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Köylülerden Muhammed Ali Gülçin, şelalenin daha çok bilinmesini istediklerini söyledi.



İlkbahar aylarında şelalenin çevresinde çiçeklerin açtığını belirten Gülçin, "Herkesi bu güzel manzarayı görmeleri için buraya davet ediyoruz. Piknik yapılacak yerler ve ağaçlar var. Şelalede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yoğun su oluyor. Vatandaşlar da pikniğe geliyor" diye konuştu.

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