Ağrı'nın Sinek Yaylası'na bahar geldi

Zorlu geçen kışın ardından Ağrı'daki Sinek Yaylası'na baharın renkleri hakim oldu.

Ağrı'nın Sinek Yaylası'na bahar geldi

Ağrı'nın kuzey doğusunda yer alan ve Kars-Iğdır sınırlarına kadar geniş bir alana yayılan Sinek Yaylası, sahip olduğu su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle yaz aylarında çok sayıda göçer aile ve binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Zorlu geçen kışın ardından baharda havaların ısınmasıyla eriyen karlar ve son yağmurlar yaylayı canlandırdı.

Ağrı'nın Sinek Yaylası'na bahar geldi - 1

Bazı bölgelerinde hala karların erimediği yaylada, 2400 rakımdaki volkanik platolar üzerinde yer alan menderesler ve çevresinde çiçeklerin, gür çayır ve çimenlerin renk cümbüşü yaşanıyor.

Göçerlere ait hayvanların da otlamaya başladığı yayla ve mendereslerin olduğu bölge drone ile görüntülendi.

GEZİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...