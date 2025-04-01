Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na bayramda yoğun ilgi

Niğde'den gelen Kemal Urca, kentteki tarihi ve kültürel mekanları çok beğendiklerini söyledi. Herkesin burayı görmesi gerektiğini belirten Urca, "Ahlat'a ikinci kez geliyorum. İnsan burada huzur ve geçmişi yad etme fırsatı buluyor. Güzel zaman geçirdik" dedi.

Bayram tatili dolayısıyla "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'a gelen yerli ve yabancı turistler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ve alandaki tarihi kümbetleri gezdi. Abidevi mezar taşlarının kabartma, motif, oyma ve yazılarını inceleyen ziyaretçiler, mezarların başında dua etti.

"TARİH AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

Kayseri'den gelen Tansu Navruz ise Ahlat'ın tarihte çok önemli bir yerleşim yeri olduğunu dile getirerek, "Bayram tatilimizi ailece burada, tarihi mekanları ziyaret ederek geçiriyoruz. Tarihi yerinde görmek, öğrenmek isteyenler burayı ziyaret edebilirler" diye konuştu.

Tur rehberi Bilal Kılıç ise "Bayram tatili dolayısıyla ziyaretçileri Selçuklu Meydan Mezarlığı'na getirdik. Tarih açısından önemli bir bölge. Herkesin bu mekanları, mezar taşlarını görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.