Ahlat'taki "Kuş Cenneti"nin yüzeyi buzla kaplandı

Doğaseverlerden Ahmet Yamlı, bölgenin birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu güzel görüntüleri görmek ve fotoğraf çekmek için buraya geldim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş." dedi.



Çevresi beyaz örtüyle kaplanan sulak alan dronla görüntülend