Ahşena-Astakos yürüyüş yolu doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Adını, İskitlerin M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başladıkları Karadeniz’i “Ahşena” olarak isimlendirmesi, İzmit Körfezi’nin kıyılarında kurulan en eski yerleşim yeri Başiskale’nin eski adı Astakos’tan alan yürüyüş yolunun rotası, İstanbul Doğa Sporları Kulübü tarafından çizildi.

Avrupa standartlarında boyanarak işaretlenen yeşille iç içe olan yürüyüş yolu, iki gece çadır konaklamalı, toplamda üç gün süren bir rotaya sahip.



Günübirlik ve kamplı yürüyüşlerin yapıldığı Karadeniz kıyılarına yakın Ağva’dan başlayarak Körfez’e kadar uzanan parkur, yeşilin her tonunun yer aldığı doğasıyla ilgi çekiyor.

Rotanın çeşitli noktalarında bulunan meşe, çam ve gürgen gibi ağaçlar, yürüyenlerde adeta yeşil tünellerin içinden geçme hissi uyandırıyor.



Güney hattındaki köylerde antik mezarlar, patikaların arasında taş yolların yer aldığı güzergah, doğada yürüyüş tutkunlarına tarihi ve doğal güzelliklerle iç içe bir deneyim sunuyor.