Aizanoi Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı

Aizanoi Antik Kenti'nde yeni sezon kazı çalışmaları başladı. Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazıların, Cumhurbaşkanlığı kararı ve Valiliğin destekleriyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından sürdürüldüğünü hatırlattı.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun başkanlığında bu yıl yapılacak kazı çalışmalarında yeni bulguların gün yüzüne çıkarılmasının beklendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Bu sezon Penkalas Çayı (Koca Çay), agora (çarşı), propylon, tiyatro ve Meter Steunene kutsal alanı sektörlerinde yoğun bir çalışma planlanıyor. Özellikle Penkalas Projesi'nde büyük bir ilerleme kaydettik ve sona yaklaştık. İçtenlikle umuyorum ki bu sezon yine keşiflerle dolu olacak ve Aizanoi'nin gizemli geçmişi hakkında bize yeni kapılar açılacak. Kazı ekibimizin tutkusu, bilgisi ve özverisi, şüphesiz bu sezonda da tarihimize muazzam bir katkı sunacak."

Çelik, geçmişin sırlarını açığa çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışan kazı ekibine başarılar diledi.