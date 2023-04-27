Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin çevresinde yer alan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan konaklar turizme kazandırılacak.

Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı

Anadolu'daki en iyi korunmuş antik yapılarından Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Aizanoi Antik Kenti'nin etrafında harabe durumdaki tarihi konaklar aslına uygun restore edildi.

Antik kentte incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, bölgedeki konakların yeniden hayat bulduğunu söyledi. Çelik, Aizanoi'nin tarih tutkunları ve turistlerin uğrak yeri olması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı - 1

Antik kentteki zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Bir zamanların bu güçlü Roma şehrinde bugün de tarihle iç içe, büyüleyici güzelliklerin içinde yaşam devam ediyor. Tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeli açısından oldukça önemli bir hazineye sahibiz. Tüm gaye ve çabamız da bu potansiyeli verimli ve etkin kullanarak eşsiz hazinemizi daha çok insanla buluşturmak" dedi.

Vali Çelik, antik kentin doğal güzelliklerini ve tarihi değerlerini keşfetmeyi kolaylaştıracak elektrikli araçların da hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

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