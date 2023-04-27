Aizanoi Antik Kenti'nin çevresindeki konakların restorasyonu tamamlandı

Antik kentteki zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Bir zamanların bu güçlü Roma şehrinde bugün de tarihle iç içe, büyüleyici güzelliklerin içinde yaşam devam ediyor. Tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeli açısından oldukça önemli bir hazineye sahibiz. Tüm gaye ve çabamız da bu potansiyeli verimli ve etkin kullanarak eşsiz hazinemizi daha çok insanla buluşturmak" dedi.



Vali Çelik, antik kentin doğal güzelliklerini ve tarihi değerlerini keşfetmeyi kolaylaştıracak elektrikli araçların da hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

