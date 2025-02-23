Van 'da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, beyaza büründü. Van Gölü'nde yarım saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen ada, her mevsim farklı manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın da Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçileri etkileyen ada ve üzerindeki kilise, iki gündür etkili olan yağışların ardından karla kaplandı.

Ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, beyaza bürünen adayı ve kiliseyi gezdi, cep telefonları ve makineleriyle fotoğraflar çekti.

"ÖNEMLİ ROTALARIMIZDAN BİRİ"



Tur rehberi Erkan Öz "Ada, Doğu Anadolu Bölgesi'nde önemli rotalarımızdan biri. Adaya Mersin'den bir grup getirdim. Gerçekten çok beğendiler hatta bu güzellik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Geziden büyük keyif aldılar" diye konuştu.

Senem Akdağ da "Daha önce çok gelmek istedim ancak bugüne nasip oldu. İyi ki gelmişim. Harika bir yer. Çok memnun kaldım" dedi.