Akgöl ve Simenit Gölleri ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı şöyle:

“Samsun ili, Terme ilçesi sınırları içerisinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”