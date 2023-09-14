Alanya Kalesi’nde 5. yüzyıla ait bazilika bulundu

KAZILAR DEVAM EDECEK



Eravşar, Alanya’da böyle büyük bir yapının olması gerektiğini hep düşündüklerini aktararak, bu çalışmada elde ettikleri bulguda ortaya çıkardıkları mekanların bir kısmının özel mülkiyet alanında olduğunu ve bu yapıların üzerinde evler bulunduğunu kaydetti.

Bölgede kamulaştırılma çalışması yapılması gerektiğine dikkati çeken Eravşar, diğer alanlarda ise özel mülk sahiplerinden alınacak izinlerle kazı çalışmalarını sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.