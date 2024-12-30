Alexandria Troas Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Çanakkale Boğazı'nın çıkışında Ezine ilçesi Dalyan köyü sahilinde yer alan Alexandria Troas Antik Kenti'nin merkezi konumunda yer alan forum içindeki 12 köşeli yapı, podyumlu salon ve tapınak, odeon (konser alanı), hamam ile tiyatro gibi yapılar, günümüze ulaşan kalıntılar arasında bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 12 ay süren kazı alanları arasında bulunan antik kentteki kazı çalışmaları, 15 bilim insanı ve uzmanının katılımıyla sürüyor.



Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bu yapının hemen batısında, batı sınırında Aşağı Agora kısmına ulaşımı sağlayan bir yapı bizim çarşı yapımız ya da yeni bir düşünce. Bunu belki önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalarda daha rahat teyit edebiliriz. Belki bir kent arşivi yapısı da olabilir ama şu andaki kuvvetle muhtemel bir çarşı yapısı olması. Çarşı yapısının 2020'den bu yana özellikle kuzey tarafındaki mekanlarının gün ışığına çıkarılmasına çalışıyoruz" dedi.

2020-2021'de yapılan çalışmalarla ilk mekanı caddenin yan tarafından çıkardıklarını bildiren Öztepe, "Bu bir dükkandan ziyade bir geçiş mekanıydı. Geçen yıl, hemen güneye doğru devamındaki komşu mekanı kısmen gün ışığına çıkardık. Bu yıl, geçtiğimiz yıl sadece yürüme zemininin birazcık altında sınırlarını ya da izlerini gördüğümüz bir mekanı kazdık. O mekanda şu ana kadar 4 metre civarında dolgu temizledik. Mekanın dört kenarının sınırları ortaya çıktı ama diğerlerindeki gibi kapı, doğu duvarındaki kapının lentosunu (yatay mimari blok) gördük" diye konuştu.