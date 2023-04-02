Altınözü'nde tarihi yapılar depremde ayakta kaldı

Depremler, Altınözü'ndeki kırsal Kozkalesi ve Yunushan mahallelerinde çok sayıda evde ağır hasara neden oldu.



Kozkalesi Mahallesi'ndeki tarihi kale ile komşu Yunushan Mahallesi'ndeki Gelinler Dağı Nekropol Alanı ise depremlere adeta direndi.



"KALENİN BAZI BÖLÜMLERİ DEPREM ÖNCESİ HALİNİ KORUYOR"

Kozkalesi Mahallesi Muhtarı Ersoy Çıldam, şiddetli sarsıntılarda kale surunun ve bir burcunun zarar gördüğünü söyledi.

Büyük burçta çatlak oluştuğunu ve küçük bir yıkılma gerçekleştiğini anlatan Çıldam, kalenin diğer bölümlerinin ise deprem öncesindeki halini koruduğunu belirtti.

Çıldam, afetten önce özellikle hafta sonları kaleye ziyaretçilerin geldiğine değinerek, "Daha önce kalenin restorasyonu için çalışma başlatılmıştı ama bitirilemedi. Restore edilirse çok turist gelir" diye konuştu.