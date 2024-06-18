Amanos Dağları'ndaki şelalelere yoğun ilgi

Kayın ve ıhlamur ağaçları altında yürüyüş yapan doğaseverler, yeşillikler arasında oluşan doğal göllerde de yüzerek yorgunluk atıyor. Yolculuğuna devam eden doğaseverler, daha sonra ulaştıkları Amanoslar'ın 67 metreden Şarlayan Şelalesi ve dağın içindeki turkuaz rengindeki doğal gölün güzelliği karşısında yorgunluğunu da unutuyor. Bölgeye akın eden doğaseverler, bol bol fotoğraf çekip gölde yüzerek gezinin keyfini çıkarıyor.