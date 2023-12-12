Amasra'nın ağırladığı turist sayısı 11 ayda 2 milyonu aştı

"KRUVAZİYER GEMİLERİYLE YAKLAŞIK 30 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK"



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra'yı Karadeniz'in vitrini olarak gördüklerini, sadece deniz, kum, güneşiyle değil, tarihi değerleri, ve gastronomi değerleriyle oldukça şanslı bir ilçe olduğunu dile getirdi.



Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "Sadece kruvaziyer gemileriyle yaklaşık 30 bin ziyaretçi ağırladık. Bu uluslararası turizm sayesinde hem Amasra hem bölgenin ziyaretçi sayısı ve kalitesi de artıyor. Yıl içinde yaşadığımız sel ve fırtına dışında Amasra güzel bir sezon geçirdi. Yüzölçümü ve nüfusumuza oranla çok sayıda misafir ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.



Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, ilçede her mevsim günübirlik tatilci ağırladıklarını belirterek, ilçenin sonbahar ve kış aylarında kendine has güzelliğe sahip olduğunu vurguladı.