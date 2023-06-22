Amasra ve Safranbolu'da bayram hareketliliği

Boran, Amasra'ya gelenlerin "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini dile getirerek, "Misafirlerimiz Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı'nı gezebilir, günübirlik yat gezilerine katılabilir. Yakın köylerimizdeki şelaleleri, sınırlarımız içinde kalan Küre Dağları Milli Parkı'nı görebilirler. Ayrıca hemen yakınımızdaki Safranbolu'yu da görebilirler. Tarihi yaşamak isteyenler, burada 3 bin yıllık tarihi yaşayabilirler. Yine balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafetini yapma imkanı bulacak. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 30 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler" diye konuştu.



İlçede 20 Haziran'da kuvvetli yağışlar sonucu yaşanan taşkının izlerinin tamamen silindiği vurgulandı.



Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi de Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında bulunuyor.



Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından tercih edilen Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içi ve dışından misafirlerini bekliyor. 18. 19 ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'daki konak, otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 90'lara ulaştı.



Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, ilçede bayram rezervasyonlarının yüzleri güldürdüğünü söyledi.



"Dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında yer alan tarihi ilçeye gelen misafirlerin Arnavut kaldırımlı sokakları, müzeleri ve tarihi konakları gezeceğini, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tadacağını, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabileceğini anlatan Ergüder, "Doluluk oranımız şu anda yüzde 90'larda. Bayrama kadar bunun yüzde 100 olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 400 bin bir turistin gelmesini bekliyoruz, günübirlik ve konaklamalı olarak. Tatilin 9 güne çıkması tabii ki bize de yarayacak. Oldukça yoğun bir bayram geçirmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.