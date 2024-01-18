Amasra'ya gelen turist sayısı 10 yılda 3,5 kat arttı

Ayyıldız, kruvaziyer turizminin de ziyaretçi sayısını artırdığına değinerek, "Rusya'dan gelen misafirlerimiz bölgenin en güzel, memnuniyet seviyesi en yüksek yeri olarak Amasra'yı belirtiyorlar. Misafirlerimizin memnun olduğunu görmek bizleri daha da heveslendiriyor. Amasra'mızın kültürel değerlerine sahip çıkarak, balık ve salatasını yaşatarak bölgemizde misafirlerimizin mutlu olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da Amasra'yı Karadeniz'in vitrini olarak gördüklerini, ilçenin sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, tarihi ve gastronomi değerleriyle de öne çıktığını kaydetti.



Başta bayram tatilleri olmak üzere Ankara ve İstanbul'un yanı sıra tüm illerden yerli turist ağırladıklarını aktaran Çakır, "İlçemiz için büyük önem taşıyan Amasra Limanı Projesi sayesinde ilçeye denizden de turist gelmeye başlaması bölge turizmine katkı sunuyor. Tarihi eserlerinin yanı sıra yeşilin her tonunu denizin mavisiyle bütünleştiren doğasıyla Amasra'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor" ifadesini kullandı.

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