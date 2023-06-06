Anadolu'nun 6 bin yıllık hafızası kayadan oyma müzede sergilenecek

Bölgenin eskiden depo ve cephanelik olarak kullanıldığını anlatan Senem, "Müze hem Kültepe'ye hem ana yola yakın olması açısından önemli bir konumda. Kültepe'de çıkan eserleri burada sergileyeceğiz. Bu da Türkiye'de çok az yerde var. Bir ören yerinden, antik şehirden çıkan eserlerden oluşan müstakil müze olacak" diye konuştu.



"FANTASTİK BİR MÜZE"



Senem, kayalar oyularak yaklaşık 3 bin 500 metrekare civarında alan açıldığına dikkati çekerek, "Buranın yaklaşık 2 bin 800 metrekaresi müze sergi alanı olarak kullanılacak. Hem dijital unsurlar hem de eserler ağırlıklı bir sergi oluşacak. Burası aslında çok fantastik bir mekan. Salonun dışında idari ofislerimiz, sosyal ihtiyaçların karşılanacağı alanlar ve eğitim salonları olacak. Satış mağazamız yer alacak. Burada makinelerin kayalara yaptığı izler görsel etkiyi oldukça artırıyor. Bunları koruyacağız. Sadece tozların dökülmesini engelleyecek, dışarıdan algılanmayan bir uygulama gerçekleştireceğiz. Onun dışında yine sadece zeminde bir ekleme yapacağız. O da yine doğal taşla yapılacak" dedi.



TÜRKİYE'DEKİ DEPOLARDA KÜLTEPE'NİN 25 BİN ESERİ VAR



Kültepe'den çıkarılan ve Türkiye'deki farklı depolarda bekletilen yaklaşık 25 bin eserin bulunduğunu aktaran Senem, bunların sadece tabletlerden ibaret olmadığını dile getirdi. Senem, bu eserlerin Kültepe Müzesi'nde sergilenmesi için ilgili yerlere başvurduklarını anlatarak, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa başvurumuzu yaptık çünkü eserleri direkt belediyeye alamıyoruz. Önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Kayseri Müzesi'ne gelmesi gerekiyor, daha sonra protokolle burada sergilenebilir. Yapıda şu anda nem problemi yok. İklimlendirme cihazları muhakkak kullanılacak. Yeterli olmazsa vitrin içinde de iklimlendirme uygulamaları gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.



Kayaların oyma işlemine 6 ay önce başlandığını belirten Senem, "Kaba inşaatı yaklaşık bir ayda bitireceğiz. Sonrasında teşhir ve tanzim işlerine geçeceğiz" dedi.