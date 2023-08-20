Anadolu'nun en büyük 2. kalesinde çirkin görüntüler

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Niksar Kalesi; Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor. İç ve dış surlarıyla toplamda 11 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır Kalesi'nden sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi’nde sur duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor.
Yapılan zararın Niksar ilçesinin turizm potansiyeline de zarar verdiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bu görüntülerle bizim Niksar turizmine sunacak bir şeyimiz yok. Turistleri buraya getirdiğimizde bu tabloyu gördüklerinde bize söyleyecekleri tek yazıklar olsun olacaktır. Yaklaşık 11 kilometre sur uzunluğuna sahip kaleyi hangi yere bekçi koyarak koruyalım. İnsanların gönlünün bu anlamda bekçisi olması gerekiyor" dedi.
"BÜTÜN NİKSAR HALKININ GÖREVİDİR"
Niksar'ın turizmden istediği payı almasını istediğini belirten Özcan, "Kale ayağa kalkarsa şehir ayağa kalkar. Turizmde büyük bir pasta alıp insanımızın, esnafımızın kazancını planlıyoruz. Diğer taraftan da buraya gelen gençlerimiz burada koruması gereken insanlık mirasına sahip çıkmıyor. Sadece ecdadın değil bu miras, burası milattan önce 350 yıllarında Pontus Krallığı'ndan kalan bir kaledir. Sonrasında Roma, Bizans, Danışmentliler, İlhanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar'ı görmüş bir kale. Bizim ecdadımız bu kaleyi onararak kendisine kale yapmış. İnsanlığın eseri olan bu kaleyi korumak hepimizin, bütün Niksar halkının görevidir" dedi.
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