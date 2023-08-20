Anadolu'nun en büyük 2. kalesinde çirkin görüntüler

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Niksar Kalesi; Pontus, Roma, Bizans ve Türk-İslam medeniyetlerinden izler taşıyor. İç ve dış surlarıyla toplamda 11 kilometrelik sur uzunluğu ile Diyarbakır Kalesi'nden sonra Anadolu'nun en büyük ikinci kalesi durumundaki Niksar Kalesi’nde sur duvarlarına yazılan yazılar tarihi dokuya zarar veriyor.

Yapılan zararın Niksar ilçesinin turizm potansiyeline de zarar verdiğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bu görüntülerle bizim Niksar turizmine sunacak bir şeyimiz yok. Turistleri buraya getirdiğimizde bu tabloyu gördüklerinde bize söyleyecekleri tek yazıklar olsun olacaktır. Yaklaşık 11 kilometre sur uzunluğuna sahip kaleyi hangi yere bekçi koyarak koruyalım. İnsanların gönlünün bu anlamda bekçisi olması gerekiyor" dedi.