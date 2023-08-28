Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyor

Doç. Dr. Muhammet Arslan, 2019 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla kazıların devam ettiğini belirterek, "2023 sezonunda 18 üniversiteden sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratör mimarların da dahil olduğu 40 kişilik ekiple hem bilim insanları hem de lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin de eşlik ettiği kalabalık bir ekiple çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Kazı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Çalışmalarımız kazı olarak Selçuklu Hamamı'nda, Selçuklu Çarşısı ve Selçuklu Konutlarında devam etmektedir. Tabii bunun yanı sıra kentin korunmasına dair çalışmalarımız da bir taraftan sürüyor. Özellikle 2022 yılı sezonunda Selçuklu Çarşısı'nın konservasyonunu tamamlamıştık, bu sene ise Selçuklu konutlarının konservasyonuna da başlamış olduk. Çalışmalarımız 5 farklı noktada devam etmekte. Selçuklu Çarşısı, Selçuklu Konutları ve Selçuklu Büyük Hamamı'nda kazı çalışmaları, Selçuklu Konutları'nda devam eden konservasyon çalışmamız var. Bunun dışında da kazı evimizde çıkan buluntuların restorasyonu, konservasyonun belgelenmesi ve envanterlenmesi için çalışan başka bir ekibimiz de bulunmaktadır."