Ani’nin saklı yüzü güvercinlikler gün yüzüne çıkmayı bekliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan geçmişten günümüze kadar "binbir kiliseli kent", "40 kapılı kent" ve "medeniyetler beşiği" olarak anılan Kars’a 42 kilometre uzaklıkta bulunan Ani Ören Yeri'nin gizemli yüzü olan ve Bostanlar Deresi’nde bulunan "güvercinlikler" gün yüzüne çıkarılarak Kars turizmine tam anlamıyla kazandırılmayı bekliyor.



Ani Ören Yeri'ni ziyaret eden binlerce turistten çok azının bildiği güvercinlik, bugüne kadar aktif bir şekilde turizme kazandırılmadı.

Kültürel Miras Uzmanı ve Tarihçi Faruk Torunoğlu, güvercinliklerin yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması gerektiğini ve daha çok insanın güvercinlikleri görmesi gerektiğini söyledi.

Torunoğlu, “Ani’nin bilinmeyen yüzü Bostanlar Deresi’ndeki mağaralardan birisindeyiz. Burası güvercinlik mağara, tüfe oyulmuş güvercinlerin yuvaları var. Yaklaşık 680 güvercinin yuvasının olduğu bu yerde iki tane dışarıdan güvercinlerin ve ışığın gireceği boşluk var. Burası dönemin haberleşme merkezi olarak kullanılan bir yer. Ani aslında görünenin dışında başka bir bilinmeyen yüzü olan bir şehir. Asıl Ani, yerin altında ve mağaralarda. 1500’den fazla mağaranın olduğu Ani, bilinmeyen yüzüyle daha güzel” dedi.

