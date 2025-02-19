Ankara Palas Müzesi'ne ilk yılında 209 bin ziyaretçi

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas, 1 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açıldı.



Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209 bin 210 kişiyi ağırladı.



Restorasyonu tamamlanan, koleksiyonu zenginleştirilen ve modern sergileme kriterlerine uygun tefriş edilen Ankara Palas Müzesi, bin metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle sanatın ve kültürel mirasın önemli bir adresi olmayı sürdürüyor.