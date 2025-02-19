Ankara Palas Müzesi'ne ilk yılında 209 bin ziyaretçi
Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi, ziyarete açılışının birinci yılında sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas, 1 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açıldı.
Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209 bin 210 kişiyi ağırladı.
Restorasyonu tamamlanan, koleksiyonu zenginleştirilen ve modern sergileme kriterlerine uygun tefriş edilen Ankara Palas Müzesi, bin metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle sanatın ve kültürel mirasın önemli bir adresi olmayı sürdürüyor.
Ankara Ulus'ta, İkinci Meclis binasının karşısında yer alan Ankara Palas Müzesi, kolay ulaşılabilir konumu sayesinde yoğun ilgi görüyor. Milli Saraylar koleksiyonlarından 16 ila 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapan Ankara Palas, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada sunarak tarihsel sürekliliği gözler önüne seriyor.
Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığının öncülerinden İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları, koleksiyonun en değerli parçaları arasında bulunuyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Doğu'dan Batı'ya açılan pencere" olarak tanımladığı Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
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