Ankara'nın koruma altındaki ağaç müzesine yoğun ilgi

"ÇOK İLGİ ÇEKEN BİR BAHÇE"

Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurumu’nca gerek yaşına gerekse büyüklüne göre ‘anıt ağaç’ statüsü verilen 5 ağacın olduğunu söyleyen Körüklü, “Mesela Arizona servisi var. Arizona servisinin şehir içindeki en büyük örneği. Hemen arkasında ağlayan çam ya da Himalaya çamı denilen gene egzotik bir türümüz var.



Bir Toros köknarı sağlı sollu. Bunlar da çok iyi korunaklı iki Fen Fakültesi binasının arasında en güzel formuna ulaşmış. Yine egzotik olan su servileri var. Ana vatanları Virginia olan kurşun kalem ardıçları var. Onlardan da bir tanesi yine anıt ağaç statüsünde. 400 ila 500 arasında tür sayısıyla temsil ediliyor.



Bunların yaklaşık 140 tanesi ağaç türü ve çalılar. Mesela Akçaağaç koleksiyonumuz var. Yine doğal olarak yetişen 5 çam türünün 4’ünü bu bahçede görmek mümkün. Dünya üstünde mevcut 3 tane sedir ağacı var ve bunların 3’ü de yine bahçemizde var. Bunlar eğitim amaçlı çok iyi karşılaştırmaların yapıldığı, öğrencinin direkt ağacın yanında eğitim aldığı türler.



Bu bahçe öyle bir düzenle yapılmış ki her mevsim çiçekli bitkiler görebileceğiniz bir düzene sahip. Bu aynı zamanda sadece öğrenciler için değil, çevreden de çok ilgi çeken Ankara şehir içerisindeki en güzel bahçelerden biri olarak görev de yapıyor aynı zamanda” ifadelerini kullandı.