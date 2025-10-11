Antakya Antik Hipodrom'da kazı çalışmaları sürüyor

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'ndeki antik hipodromda, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.



Kazı çalışmalarında, yarış alanını ikiye bölen ve "spina" adı verilen anıtsal yapının büyük kısmı gün yüzüne çıkarıldı.



Kazı Başkanı Pamir, 80 bin kişi kapasiteli hipodromun 500 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 metre genişliğinde olduğunu söyledi.



Hipodromun ortasında yer alan spinanın üst katmanının mozaiklerle kaplı olduğunu aktaran Pamir, bölgede ekiplerle kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



"TEMEL AMACIMIZ BURAYI GEZİLEBİLİR HALE GETİRMEK"

Pamir, alanın ziyarete açılmasını istediklerini ifade ederek, "Antik hipodromda bu yıl çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Temel amacımız, bu alanı hayatın içine sokmak, gezilebilir ve kullanılabilir hale dönüştürmek" dedi.

