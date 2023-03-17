Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede

Arslan, tescilli yapının enkazındaki değerli kültür varlıklarını kurtarmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.



İhsaniye Camisi'nin eski günlerine dönebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Kitabeleri, sütun ve sütun başlıklarını, mermerden yapılmış oldukça süslemeli mihrap ve minberi maalesef parçalanmış durumda. Amacımız tarihi yapıları enkazdan sağlam olarak çıkarabilmek. Sağlam değilse parçalı halleriyle envanterlendirilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından restore edilerek tekrar kullanılabilir hale getirilecek."

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