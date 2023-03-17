Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede

Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde moloz yığınına dönüşen Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki İhsaniye Camisi'nde kurtarma çalışması başlattı.

Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede

Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen ve önünde üç kemer gözlü son cemaat yeri bulunan tek kubbeli tarihi İhsaniye Camisi, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde tamamen yıkıldı.

Avlusunun içinde mezarlar da bulunan caminin sütun, kitabe, mihrap ve minber süslemeleri de afetin etkisiyle enkaza dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı'na bağlı ekipler, tarihi yapının parçalarını enkazdan kurtarmaya çalışıyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında titizlikle yürütülen çalışmalarla caminin yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor.

Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede - 1

"RESTORE EDİLEREK TEKRAR KULLANILABİLİR HALE GETİRİLECEK"

Doç. Dr. Arslan, depremlerin İhsaniye Camisi'nde büyük hasara yol açtığını söyledi.

Caminin kent için önemli tarihi yapılardan biri olduğunu vurgulayan Arslan, "İhsaniye Camisi'nin avlu taçkapısında, güney cephesinde ve son cemaat yerinde kitabeleri var. Burada Osmanlı özgününe ait sütunlar ve sütun başlıkları bulunuyor" dedi.

Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede - 2

Arslan, tescilli yapının enkazındaki değerli kültür varlıklarını kurtarmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

İhsaniye Camisi'nin eski günlerine dönebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Kitabeleri, sütun ve sütun başlıklarını, mermerden yapılmış oldukça süslemeli mihrap ve minberi maalesef parçalanmış durumda. Amacımız tarihi yapıları enkazdan sağlam olarak çıkarabilmek. Sağlam değilse parçalı halleriyle envanterlendirilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından restore edilerek tekrar kullanılabilir hale getirilecek."

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