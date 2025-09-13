Antalya Arkeoloji Müzesi'nde yeni dönem: Çalışmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Antalya Arkeoloji Müzesi ile alakalı açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak.

Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak. Çalışmaların başladığı yeni projeyle; sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak, depolarda bekleyen eserlerin de ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.



Ayrıca, depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli koşullarda korunması planlanıyor.