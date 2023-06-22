Antalya, geçen yıla göre artan turist sayısıyla 16 milyon hedefine ilerliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, bu yıl Antalya'ya en çok turistin Almanya'dan geldiğini söyledi.



Turistin tatil tercihini hava durumunun da etkilediğini anlatan Perçin, ısınan havayla turist yoğunluğunun da arttığını ifade etti. Girdi maliyetlerinin paketlere yansıdığını aktaran Perçin, "Turizmde hedefimiz 16 milyondu. Mevsim biraz değişti, kasım sonlarına kadar sezonumuz devam edecektir. 16 milyonu yakalayacağımızı umuyoruz." diye konuştu.



Salgından sonra rezervasyon alışkanlıklarında da değişiklik gözlendiğine dikkati çeken Perçin, artık "son dakika" rezervasyonlarının daha revaçta olduğunu bildirdi.



"ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Rusların Türkiye'de en çok Antalya'da tatil yaptığını vurgulayan Perçin, şunları kaydetti:



"Kentte oteller mayıs ayı sonuna kadar Almanya'dan gelen misafirlerle doldu. İngiltere, Polonya, Hollanda ve Almanya pazarından gelen ziyaretçi artı. Pandemi bir şeyler öğretti. Seyahat acentesi arkadaşlarımız başka pazarlara da girdiler. Bırakın başkentlerini bilmediğimiz, ülkelerini bilmediğimiz, çok az duyduğumuz yerlerden artık buraya çok az da olsa ziyaretçiler geliyor. Turizm, seyahat acenteleri turizmin arılarıdır. Arı gibi çalışıyoruz, 16 milyonu getireceğiz inşallah. Turizm çok çeşitlendi."