Antalya Kemer'deki ters evi 7 ayda 9 bin kişi ziyaret etti

İçindekilere tavanda yürüyormuş hissi veren evi, ocak-temmuz döneminde 2 bin 616’sı yabancı 9 bin 296 kişi ziyaret etti.



Her şeyin ters yapıldığı yapı, farklı simetri algısıyla ziyaretçilerinin hem güzel vakit geçirmesini sağlıyor hem de baş dönmesi hissi yaşatıyor.

Ters eve gelen yerli ve yabancı misafirler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer’de turizme katkı sağlayan projelere önem verdiklerini belirterek, ters evin, ziyaretçilerin dikkatini çektiğini ifade etti.



Ters evi Atatürk Parkı Projesi kapsamında parkın içine yaptıklarını aktaran Topaloğlu, “Bu yapı, Kemer’e yeni heyecan kazandırdı. Ziyaretçiler, burayı deneyimleyerek eğlenceli vakit geçiriyor” değerlendirmesinde bulundu.