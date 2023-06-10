Antalya Mavi Bayraklı plajlarıyla tatilcilerin gözdesi

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin açıkladığı 2023 ödüllerine göre, İspanya'da 629, Yunanistan'da 617, Türkiye'de ise 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Kent bazında Türkiye ve dünyada birinci olan, 2021'de 213, geçen sene 229 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını bu sene 231'e çıkaran Antalya'da denetimlerden başarıyla geçen Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyı şeridindeki sahillere, 5 marina ve 14 uluslararası turizm teknesine bayraklar asılmaya başlandı.



Antalya'nın Mavi Bayraklı plaj, yat ve tekne sayısının her geçen yıl artması turizme de önemli katkı sağlıyor. Özellikle bazı yabancı turistler, denize girdikleri plajların, tura çıktıkları yat ve turizm teknelerinin Mavi Bayraklı olmasına özen gösteriyor. Dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"a sahip kent unvanını koruyan Antalya, her yıl milyonca turistin tercihi arasında yer alıyor.

