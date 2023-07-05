Antalya'da el konulan kuş türleri hayvanat bahçesinde tutuluyor

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir çiftlikte çok sayıda yaban hayvanı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, arama yaptıkları çiftlikte bulundurulması, alınıp ve satılması izne tabi olan çeşitli türlerde 400 kadar kuşun tutulduğunu belirledi.

Çiftlik sahibinin kuşları bulundurmak için gerekli belgelerinin olmadığının tespit edilmesi üzerine aralarında egzotik türlerin de bulunduğu turako, yeşil saksağan, boynuzgaga, siyah kuğu, sülün, tavus ve deve kuşları ile ördeklere el konuldu.

