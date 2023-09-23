Antalya'da Likya'nın tarihine ışık tutacak kitabe

2023 yılı sezonundaki bilimsel çalışmalarda geçen sezon bulunan bir kitabenin hayli ilginç sonuçlar verdiğini aktaran Doç. Dr. Fındık, kitabe hakkında Prof. Dr. Thomas Corsten ile Hamburg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaja Harter-Uibopuu'nun araştırma yürüteceğini bildirdi.

Mezar kitabeleri üzerinde antik kentin ismi Myra ve kentin koruyucu tanrıçası Artemis Eleutheria'nın isminin geçmesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen Doç. Dr. Fındık, “Yazıttan bu mezarın Demetrios'un kızı Hellas için yaptırıldığı ve onun mezarına zarar verecek kişinin yasalara göre 3 bin dinar para cezasını ödemek zorunda kalacağı bilgisine ulaşıldı" dedi.



Antik dönemde mezarları soygunculara karşı korumak için birtakım kanunlar bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Fındık, “Bu kanunlar elbette antik dönemde geçerli olmuş. Sonradan Bizans bu mezarları (lahitleri) tahrip ederek parçalarıyla kiliselerini ve diğer yapılarını inşa etmekten kaçınmamıştır. Bu nedenle ziyaretçiler dolaşırken kilisenin duvarlarında ya da zeminde pek çok lahit yazıtı ile karşılaşabilir. Kitabelerin okunması bizim için çok önemli, çünkü yaklaşık 2 bin yıl önceki Myralılar hakkında en doğru bilgileri yazıtlardan öğreniyoruz. Umarız gelecekte Myra kitabeleri bir araya getirilerek kentin tarihi yazılı belgeler ışığında yazılmaya devam eder" diye konuştu