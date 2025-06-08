Antalya'da serinlemek isteyenler Düden Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerin yanı sıra kısmen daha yüksek bölgelerde bulunan şelaleleri de tercih ediyor.



Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğal güzellikleri ve buz gibi suyuyla dikkati çeken, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi, serinlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

