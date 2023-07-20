Antalya'da serinlemek isteyenlerin tercihi Uçansu Şelalesi oldu

"GERÇEKTEN DOĞA HARİKASI"

Alman turist Doreen Staeck Möller, sosyal medyada gördüğü şelaleyi gezmek için arkadaşlarıyla program yaptıklarını söyledi.



Doğaya hayran kaldığını belirten Möller, "Yol bizi biraz yordu ama geldiğimize değdi. Gerçekten doğa harikası, doğal güzelliği olan bir yer. Özellikle burayı görmek için geldik. Şelale ve göletleri çok güzel, serin ve ferahlatıcı. Çok beğendik" dedi.