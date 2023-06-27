Antalya'daki Falez plajları bayramda misafirlerini ağırlayacak

Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Antalya'nın Falezler bölgesindeki plajları, Kurban Bayramı'nda misafirlerini ağırlayacak.

Antalya'daki Falez plajları bayramda misafirlerini ağırlayacak

Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve “yalı yar” olarak da adlandırılan Falezler bölgesindeki Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajları, arife günü saat 06.30’da açıldı.

Misafirler, 08.30’dan itibaren şezlong, şemsiye ve büfe hizmetinin de başlayacağı plajları saat 20.00’ye kadar kullanabilecek.

Antalya'daki Falez plajları bayramda misafirlerini ağırlayacak - 1

Belediyenin Erdal İnönü Kent Parkı’nda Dağ Yakası ve ’nın Akdeniz’e uzandığı uç nokta Bababurnu’ndaki Ziya Gökalp Kent Parkı’nda yer alan Deniz Yüzü işletmeleri de bayramın ikinci günü açılacak.

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