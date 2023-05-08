Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Antalya'yı 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 2 milyon 110 bin 800 turist ziyaret etti. Bu sayı, turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı , 2023 turizm sezonuna hızlı giriş yaptı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında kenti, hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 oldu. Bu sayı, "turizmde tüm zamanların en iyi başlangıcı" olarak tarihe geçti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 45 ARTIŞ

Antalya'da 2023'ün turizm verileri, 2021 ve 2022 yıllarının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 456 bin 652 kişi ziyaret etti; yüzde 45 artış oldu. 

Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 2 milyonu geçti - 1

Turizmde rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019'a bakıldığında ise 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yolu ile 1 milyon 910 bin 675 kişi kenti ziyaret etti. 2023 yılı 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yolu ile ziyaret eden turist sayısı, 2019'a göre yüzde 10 artış gösterdi.

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