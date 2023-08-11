Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Antalya'ya 1 Ocak- 10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21 artış kaydedildi. Ağustos ayının ilk 10 günü baz alındığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artışla ziyaretçi sayısı 872 bin 833 oldu. Antalya'da, turizmde 'rekorlar yılı' olarak bilinen 2019'un 1 Ocak-10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla 9 milyon 27 bin 348 turist gelmişti. Bu sayı, 2023 yılının aynı döneminde geride bırakıldı.

