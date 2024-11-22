Antik höyükteki Listra Kilisesi gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Büyükşehir Belediyesi ile Meram Belediyesinin desteğiyle Hatunsaray ve Botsa Mahallesi sınırlarında yer alan antik höyükteki kazı bu yıl başladı.



Kazı başkanlığını NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu'nun yaptığı Listra, Hristiyanlığın yayılmasında büyük etkisi olduğuna inanılan Aziz Pavlus'un ziyaret ettiği ve bazı mucizeler gösterdiği yer olarak biliniyor. Batılı sanatçıların önemli tablo ve eserlerinde görülen Listra höyüğünde, kaynaklarda varlığı bilinen kilisenin bir bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca kilise çevresinde önemli eserler bulundu.



"HAC MERKEZİ OLARAK NİTELENDİRİLEN BİR YERDEYİZ"

Mimiroğlu, Listra Antik Kenti'nin bir höyük üzeri ve çevresi üzerine kurulu Roma yerleşimi olduğunu söyledi. Buranın döneminde "Likaonya" eyaletindeki önemli kentlerden biri olduğuna değinen Mimiroğlu, "Yeni ahitte birçok kez ismi geçiyor. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatlerinde 3 kez uğradığı ve önemli mucizeler gösterdiği, başından önemli olayların geçtiği bir kent. Bu bağlamda dünyaca tanınan, önem verilen, günümüzde kilise yapısı ortaya çıkarılmasına karşın başka hiçbir yapı gözükmese de birçok kez ziyaret edilen ve hac merkezi olarak nitelendirilen bir yerdeyiz." diye konuştu.