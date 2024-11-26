Antik Roma Yolu restorasyonunun yüzde 90'ı tamamlandı

ABB'den yapılan açıklamaya göre, "Antik Roma Yolu" için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında başlatılan restorasyon çalışmalarıyla alanın çevresinde yürüyüş yolu ve korkuluk imalatları tamamlanacak, ziyaretçilerin güvenli şekilde bölgeyi gezmeleri sağlanacak.



Kazılar sonucunda antik dükkan duvarları gün yüzüne çıkarılırken, kuru peyzaj çalışmaları, aydınlatma direklerinin yerleştirilmesi ve su kuyusunun temizlenip açığa çıkarılması da projenin diğer adımları arasında yer alıyor.

