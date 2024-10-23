Araştırma: Seyahat etmek yaşlanmayı yavaşlatabilir

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Journal of Travel Research'te seyahatin insan sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini öne süren yeni bir çalışma yayınladı.

Avustralya'da yakın zamanda yapılan bir çalışma, seyahatlerle ilişkili olumlu deneyimlerin yaşlanma sürecini geciktirebileceğini gösteriyor.

Turizmin insan sağlığının üç alanı üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu etkileri, fiziksel, zihinsel ve sosyal olmak üzere üçe ayırıyor.

Çalışma, yeni ortamları deneyimlemek, daha fazla fiziksel ve sosyal aktivitede bulunmanın fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini gösteriyor