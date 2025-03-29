Ardahan Kalesi Ramazan Bayramı'nda ziyarete hazır

Kentin sembolü kale ile çevresindeki tarihi yapılarda, bayram öncesi yapılan temizlik ve düzenleme gibi çalışmalar tamamlandı. Tarihi geçmişi Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve tarih boyunca çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Kura Nehri kıyısındaki kaleye, Ramazan Bayramı tatilinde kente gelecek turistlerin rahat şekilde ziyaretlerini yapması amaçlanıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerin turistik gezileri için hazırlıklar yaptıklarını söyledi.