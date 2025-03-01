Arnavutluk'taki tarihi Akçahisar Çarşısı'na yoğun ilgi

Osmanlı döneminin mimari özelliklerini barındıran ve Arnavut kaldırımlı bir yolun iki tarafına kurulan tarihi çarşı, bakır işlerinden kilimlere, geleneksel Arnavut giysilerinden hediyelik eşyalara, yöreyi betimleyen çeşitli el sanatı ürünlerine ev sahipliği yapıyor.



Çarşıda ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) 2014'te restorasyonu tamamlanan 16. yüzyıla ait Murat Bey Camisi de bulunuyor.

Eski Akçahisar Çarşısı, içerisindeki irili ufaklı onlarca dükkanı ve özel mimarisinin yanında sunduğu çeşitli hizmetler ve tarihi özellikleriyle de turistler için cazip bir mekan olarak gösteriliyor.