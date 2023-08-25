Aşıklı Höyük’ün terk edilme nedeni araştırılıyor

Orta Anadolu ve Kapadokya’nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen 10 bin yıllık Aşıklı Höyük’teki kazı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda Aşıklı Höyük’te bin yıl boyunca yaşayan sakinlerin bölgeyi neden terk ettiği araştırılıyor.

Dünyadaki beyne yapılan ilk müdahalenin Aşıklı Höyük’te gerçekleştiğini anlatan Kazı Başkanı, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Güneş Duru, “Genel olarak Aşıklı, Orta Anadolu ve Türkiye’de son yıllarda internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile beyin ameliyatının ilk defa yapıldığı yer olarak tanınıyor. Bir kadına başındaki bir problemden dolayı obsidyen volkanik cam ile bir tür operasyon yapıyorlar. Operasyon sonrası kadın bir süre yaşıyor. Ne kadar yaşadığı bilinmiyor. Biz bunu burada gömülmüş halde bulduk. Bu kafatası şu anda Aksaray Müzesi’nde sergilenmekte. Dünyadaki ilk beyne yapılan müdahale diyebiliriz” dedi.