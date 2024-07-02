Asos Ören Yeri yeniden ziyaretçi ağırlıyor

Behram köyünde 26 Haziran'da yolun kenarında başlayıp, rüzgarın etkisiyle Assos Antik Kenti'ne kadar ilerleyen, kazı evini teğet geçen, bir arazözün yanmasına neden olan ve zeytinlik alanlarda da hasara yol açan yangın sonrası, ilk çalışmalar tamamlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca 3 gün ziyarete kapatılan Assos Ören Yeri, soğutma çalışmalarının ardından 30 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı.

