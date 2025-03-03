Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılarda Hermes heykeli bulundu

Aspendos Antik Kenti'nde mermer bir Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanın sessiz tanığı Aspendos'ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu. Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da keşfedildi." ifadelerini kullandı.



Projede emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, ayağa kaldırılacak bu eserlerin ülkeye, kültür ve turizm hayatına hayırlı olması dileğinde bulundu.

HERMES'İ TASVİR EDEN HEYKEL Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 sezonunda kazılarına başlanan Aspendos Antik Kenti'nin Tiyatro Caddesi'nin doğusunda yer alan, giriş kapısının güney kanadına konumlandırılmış anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında mermer bir Hermes heykeli bulundu.



Ortaya çıkarılan heykel, Olympos'un baş tanrısı Zeus'un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes'i tasvir ediyor.



Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes, aynı zamanda hırsızlar ile tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor.

Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimleniyor. Sol ayağının yanında ise başı Hermes'e dönük bir koç figürü yer alıyor.



Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığının sol ayağına verildiği, sağ ayağının ise dizden hafifçe kırılarak öne atıldığı görülüyor.



Kazı çalışmalarında parçalı olarak bulunan ve tamamına yakın bölümü gün yüzüne çıkarılan heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi.



Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi'ne (MS 2. yüzyıl sonu - 3. yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.

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AYNI ALANDA BAŞKA HEYKELLER DE BULUNDU Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros'a ait olduğu değerlendirilen başlar da ortaya çıkarıldı. Heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi.



Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen 2024 yılı kazı çalışmalarında aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis'e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.



Aspendos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları bölgenin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.