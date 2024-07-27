Atatürk Köşkü yılın ilk yarısında 95 bin ziyaretçi ağırladı

"ATATÜRK'ÜN MANEVİ HATIRASINI ORADA YAŞATIYORUZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un özellikli bir şehir olduğunu söyledi.



Trabzon'da cihanşümul 3 padişahın izinin olduğunu belirten Genç, "Trabzon'umuzu böyle anlatıyoruz. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez teşrif ettiği ve vasiyetini yazdığı bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk şehrimize teşrif ettiklerinde şu anda Atatürk Köşkü olarak ziyarete açık olan bir köşkte, konakta misafirimiz oldular." dedi.



Genç, Atatürk Köşkü'nün önemine işaret ederek, "Mustafa Kemal'in hem vasiyetini yazdığı hem konakladığı köşkümüz Eylül 2022'de restorasyona girdi. Orada 355 çok kıymetli eser var. Onların ve yapının restorasyon işi yapıldı ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te yeniden ziyarete açıldı" diye konuştu.



Köşke bu yıl ziyaretçilerin daha çok rağbet ettiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:



"Ziyaretçi sayımız artan bir oranla da devam ediyor. 6 ayda, 95 bin 175 ziyaretçimiz olmuş. Biz de zaman zaman orada etkinlikler yapıyoruz. Atatürk'ün manevi hatırasını orada yaşatıyoruz. Haftada bir gün Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere dinletiler, çeşitli programlar yapıyoruz."



Genç, Atatürk Köşkü'nün, Trabzon'da ziyaret edilen önemli noktalardan olduğunu anlatarak, "Bu tür mekanlar hem tarihi hem de bize emanet mekanlar. Ayrıca halkımızın ve turistlerin ziyaretine açık mekanlar. Dolayısıyla sayısal anlamda hedefimiz yok ama Atatürk Köşkü'nü aslına en uygun şekliyle ziyaretçilerimize hazır halde tutmak bizim görevimiz. Ziyaretçi sayımız ne kadar artarsa biz de o oranda mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.

