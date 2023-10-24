Atatürk Müze Köşkü 29 Ekim’de ziyarete açılıyor

27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, önce Ziraat Mektebi’ni daha sonra da İstasyon Şefi Köşkü’nü hem konut hem de çalışma yeri olarak kullandı.



Ancak bu alanlar Mustafa Kemal Paşa’nın çalışması ve dinlenmesi için yetersiz kalınca uygun konut arayışına girildi. Paşa’nın daha sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla 30 Mayıs 1921’de Ankara Belediyesi, bağ evi olarak kullanılan Çankaya Köşkü’nü hediye etti.

Ankara’ya hakim konumda, ağaçların içerisindeki Köşk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki önemli olaylara da tanıklık etti.



Yakın kurmaylarıyla 28 Ekim 1923’te akşam yemeğinde bir araya gelen Mustafa Kemal, “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” diyerek Cumhuriyet’in kuruluşu anlamına gelen tarihi konuşmayı Çankaya Köşkü’nde yaptı.



"NUTUK'UN KALEME ALINDIĞI YER"

Gazi Mustafa Kemal Paşa, “1919 Mayıs’ının 19’uncu gününde Samsun’a çıktım” sözleriyle başlayan, Cumhuriyet’e ve bağımsızlığa giden mücadele dolu o yılları anlatan Nutuk’u, buradaki çalışma odasında kaleme aldı.