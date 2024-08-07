Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve ziyaretçi yoğunluğu

Kapılarını ziyaretçilerine 1953'te müze olarak açan ev, 2012'deki kapsamlı restorasyonun ardından şimdiki halini aldı. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan ev, özellikle yaz dönemlerinde Yunanistan'da tatil yapan Türklerin uğramadan geçmedikleri müzeler arasında yer alıyor. Türkiye'den düzenlenen özel turlarla da her gün yüzlerce kişi evi ziyaret ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğunun hemen yanında yer alan Atatürk Evi'nin caddeye bakan dış cephesine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle 29 Ekim 1923'te asılan "Türkiye Cumhuriyeti müceddidi ve Balkan İttihadının müzahiri Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada dünyaya gelmiştir" yazılı mermer levha göze çarpıyor. Ziyaretçileri, evin avlusunda Ali Rıza Efendi tarafından dikilen, Atatürk'ün çocuk yaşlarındayken altında oyun oynadığı ağaç ile evin tarihçesini anlatan bir pano karşılıyor.

ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU ODA ZİYARETÇİLERİ DUYGULANDIRIYOR

Üç kattan oluşan binanın zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası" yer alıyor. Üst katlarda sofalarda evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergilenirken, birinci katta "Selanik Odası", "Manastır Odası", ikinci katta "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" olarak isimlendirilen odalarda, Atatürk'ün hayatının geçtiği şehirleri tanıtan ve onun hayatını anlatan bilgi panoları bulunuyor. "Ankara Odası"nda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu döneme ait koltuğa oturmuş heykeli de yer alıyor.



Ziyaretçiler, Atatürk'ün hayatını anlatan panoları, fotoğrafları, kişisel eşyalarını, kıyafetlerini tek tek inceliyor. Ziyaretçilere duygusal anlar yaşatan evde Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın silikon heykellerini ve Atatürk'ün doğduğu odadaki "Atatürk bu odada dünyaya gözlerini açtı, İstanbul'da kapadı" yazısını gören çoğu Türk gözyaşlarına hakim olamıyor.

Ziyaretini tamamlayan konuklar, evin hemen karşısında sıralı Atatürk Evi'ni anımsatan hediyelik eşyalar satan dükkanlara uğruyor, birer bardak Türk çayı eşliğinde evi bir de uzaktan seyrediyor.



Yoğunluğun yaşandığı tarihi ev pazartesi hariç her gün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.