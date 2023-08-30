Atatürk’ün vasiyetini yazdığı köşkün restorasyonunda sona gelindi

344 ESER SERGİLENİYOR



Soğuksu bölgesinde çam ağaçlarıyla çevrili alanda yer alan Atatürk Köşkü, banker ve tüccar olan Konstantin Kabayanidis tarafından yaptırıldı. 1890 yılında yazlık olarak kullanılmak amacıyla inşaatı başlatılan yapı, 1912 yılında tamamlandı. 15-17 Eylül 1924 tarihlerinde kente gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü ağırlayan tarihi bina, 1930’da Trabzon Özel İdaresi tarafından tescil edilerek İl Daimi Encümeni’nin 18 Mayıs 1931 tarihli ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk’e temlik edildi.



10-12 Haziran 1937 tarihlerinde üçüncü ve son kez Trabzon’a geldiğinde iki gece köşkte kalan Atatürk, 11 Haziran 1937 gecesi bütün mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış ve mal varlığının listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için başbakana gönderdi.

Köşk müzede, 19’uncu yüzyılın sonuyla 20’nci yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’e ait tablolardan oluşan etnografik nitelikli 344 eser sergileniyor.