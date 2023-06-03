Avrupa ülkeleri bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyor

HOLLANDA'DA 23 MİLYON BİSİKLET VAR



Hollanda'da günlük hayatın parçası olan bisiklet, 7'den 70'e herkes tarafından kullanılıyor. 17 milyon nüfuslu ülkede 23 milyon bisiklet bulunuyor. Hollanda Bisikletçiler Birliğinin verilerine göre Hollanda, dünya genelindeki 1 milyar bisikletin yüzde 2,3'üne sahip.

Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon yeni bisiklet satılıyor, halkın büyük çoğunluğu ikinci el bisiklet kullanıyor. Hollanda'da bisiklet, yüzde 31 eğlence, yüzde 22 iş, yüzde 18 okula gitmek, yüzde 14 alışveriş için kullanılıyor.

Paylaşımlı bisiklet uygulamasının aktif olduğu ülkede 300'den fazla farklı noktada yaklaşık 22 bin bisiklet bulunuyor. Her yıl yarım milyon bisikletin çalındığı Hollanda'da bu hırsızlığın yol açtığı zarar, yıllık 600 milyon doları buluyor. Dünyanın en bisiklet dostu şehirleri sırasıyla Hollanda'nın Utrecht, Almanya'nın Münster, Belçika'nın Anvers, Danimarka'nın Kopenhag ve Hollanda'nın Amsterdam kentleri.

FRANSA'DA BİSİKLET, SPORLA BAĞDAŞIYOR



Fransız hükümetinin verilerine göre ülkede 2021'de Fransızların yüzde 4,5'i günlük olarak bisiklet kullanıyor. Ülkedeki bisikletlerin dörtte üçü spor ve gezmek için tercih ediliyor. Fransa, 2017-2022 yıllarında vatandaşlarının bisiklet satın alması için 67 milyon avro destekte bulundu. Ülkede 2017'den bu yana 17 milyon bisiklet satıldı.

Hükümet, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "2027-2030 Bisiklet ve Yürüyüş Planı" için 2 milyar avro bütçe ayırdı. Bu kapsamda ülkede 2030'a kadar 100 bin kilometre bisiklet yolu ve bisikletler için 90 bin güvenli park alanı hedefine ulaşılması amaçlanıyor.

Hükümet, kısa mesafe yolculuklar için bisikletin alternatif araç olmasını ve çocuklarda bu aracın kullanımının yaygınlaşmasını istiyor.