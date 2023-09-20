Avrupalı turist Antalya'da sezonu uzattı

Bu yıl Antalya turizminde Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna pazarının durması, enflasyona bağlı fiyat artışları, seçim, yatak kapasitesindeki artışlar ve yerleşik yabancıların evlerini otel gibi kiralaması gibi sebeplerle bazı sorunlar yaşansa da gelen turist sayısı verileri, "rekor yıl" olarak kabul edilen 2019'un üstünde seyrediyor. 2019'da 15,5 milyonu aşan turist ağırlayan kent, özellikle temmuz ayından itibaren yaşanan rezervasyon artışıyla yıl sonunda 2019 rekorunu kırmayı hedefliyor.



TEMMUZDAN SONRA DOLULUKLAR ARTTI



Kundu'da beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, bu yılın turizm sezonu başlangıcına dikkati çekerek, hem seçim atmosferi hem de diğer ülkelerdeki ekonomik sorunlar gibi sebeplerle özellikle mayıs ve haziran aylarında beklenen rezervasyonları alamadıklarını söyledi. Temmuzdan itibaren ağustos ve eylül ayları için fiyat-fayda dengesini yakalayan işletmelerin doluluk anlamında sorun yaşamadığını kaydeden Çağlar, “Özellikle üst segment, yüksek fiyatlı, A ve A plus turistleri hedefleyen tesislerde bölgelere göre bazı rezervasyon zorlukları yaşandı. Biz aslında bu ayı biraz zayıf bekliyorduk fakat son dakika rezervasyonları ve genel olarak fiyatlardaki ayarlamalarla yüksek doluluklara ulaşıldı" dedi.



UKRAYNA'NIN EKSİĞİNİ POLONYA GİDERDİ



Zayıf pazarların yerini başka pazarların aldığına dikkati çeken Çağlar, “Buna örnek verecek olursak, Ukrayna'nın yerini Polonya ve biraz da İngiltere pazarı aldı ve oradaki eksiklerimiz giderildi. Bu yıl keyifli gidiyor, havanın iyi gitmesi de bu durumu destekliyor. Şu an son dakika rezervasyonları mutlu edici, doluluklarımız yükseldi. Ekim ayı da güzel görünüyor, zaten göstergeler ağustos ayında kendisini belli etti" diye konuştu.



SEZON 15 KASIM'A UZADI



İklim şartlarına bağlı sezonun 15 Kasım'a kadar uzayacağının görüldüğünü dile getiren İsmail Çağlar, sonrasında da toplantı grupları ve spor, sağlık gibi diğer alternatif turizm çeşitleriyle destekleneceğini kaydetti. Eylülün ilk haftası itibarıyla 11,5 milyona yakın turist ağırlandığını belirten Çağlar, “Çok güzel bir rakam, otellerde de doluluğu toparladık. Sanıyorum yıl sonunda 15-16 milyon gibi bir rakamla bu seneyi taçlandırırız. Artık bir taraftan da önümüzdeki yıla bakıyoruz" dedi.

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