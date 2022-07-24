Ayasofya'ya 6,5 milyon ziyaretçi

2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya'nın 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığı açıklandı.

Ayasofya'ya 6,5 milyon ziyaretçi

Haberler - Anadolu Ajansı 24.07.2022 - 17:03

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İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan , 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.

Ardından Ayasofya-i Kebir Camii olan tarihi yapı ikinci yılında 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Müftü Vekili Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın fetihle birlikte camiye dönüştürülmesinin İslam tarihinin önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Uzun süre müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın 2 yıl önce 24 Temmuz'da yeniden ibadete açıldığını hatırlatan Aktürkoğlu, "Dünyada bulunan bütün kutsal mekanlar ziyaret akınına uğradığı gibi Ayasofya yeniden ibadete açıldıktan sonra yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Ayasofya açılışının ikinci yılında 6,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladı" dedi.

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